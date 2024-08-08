Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд З яких приводів ще не волали українофоби?
OPINION

З яких приводів ще не волали українофоби?

Зоя Казанжи
8 серпня, 2024 четвер
20:00
Погляд Зоя Казанжи

Несамовито волали, коли раптом виявилось, що у всіх школах викладання віднині буде лише українською мовою *

Зміст

Це все вже було.

Спочатку волали, що рекламу раптом — всю рекламу, уявляєте?! - зобов’язали друкувати/озвучувати/демонструвати виключно українською. Яке неподобство! Люди ж не розуміють цю вашу українську! "Всю жизнь было ж по-русски!" Та я сама волала: російськомовна ж газета, яка реклама українською?! Хто її нам даватиме в такому разі?!

Потім волали, що американські фільми почали дублювати українською мовою! Ой, лишенько! Бред Пітт же завжди говорив російською ж! Чому раптом українською? Залиште російською! Прогнозували, що ніхто в кіно не ходитиме, фільми не дивитиметься, касові збори впадуть і всі дотичні бізнеси збанкрутують.

Далі волали, що українські пісні раптом зобов’язали ставити в ефір, і квоту виділили. Сичали: а, квота! боїтеся конкуренції! бо немає у вас ніяких українських виконавців, ніяких українських пісень, ніякої музики!

Читайте такожПамʼять як заручниця політики

Потім волали, що викинули з ефіру "интересные русские каналы, к которым мы привыкли". І ще радили "нам надо развивать собственный смотрибельный контент, а не тупо запрещать российское, боясь здоровой конкуренции". Бо ж тяжко, коли телевізійні сигнали транслювались десятиліттями напряму в черепну коробку, а тут треба спробувати жити без цих інʼєкцій.

І знову волали, коли вимкнули одноклассников і вконтакте. Як могли, "там же классная музыка и мы все друг друга понаходили".

Несамовито волали, коли раптом виявилось, що у всіх школах викладання віднині буде лише українською мовою. "Всё, они захватывают мозг наших детей", - тужив один із тих, хто координував тут "русскую весну", та не викоординував. "Битву за умы мы можем проиграть, наши дети начнут думать по-украински" (тут, правда, було слово на літеру "х", вони нас саме таким словом називають), ще один ідеолог із тієї ж когорти.

Читайте також: Російська — мова чужинців, окупантів і агресорів

І ще волали, коли раптом всі товари почали маркувати українською. "Моя мама может умереть, она теперь не в состоянии прочитать аннотацию к лекарству! Ей что, укрАинский теперь учить?!".

І знову заволали, бо ж "город утрачиваем, не будет больше города Бабеля, Олеши, Паустовского и Жванецкого"; "некуда больше возвращаться, город уже не тот"; "как можно улицу Жуковского поменять на какую-то Строкатую! Это ж никто не запомнит!".

Репортаж з пгт Одесочка, як сказав колись Олександр Ройтбурд. Чиїм іменем назвали провулок. З цього приводу теж волали, до речі.

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
закон про мову
життя
Війна з Росією
русскій мір
Читайте також:
російський гелікоптер Мі-28
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Українські військові вперше в історії уразили російський Мі-28 за допомогою FPV-дрона
Рослини, які цвітуть все літо
Автор Крістіна Слончак
6 серпня, 2024 вiвторок
Щоб сад був завжди яскравим: топ квітів, що мають тривале цвітіння
спека у Європі
Автор Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати +40 °C
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.78
    Купівля 40.78
    Продаж 41.27
  • EUR
    Купівля 44.5
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 серпня
20:20
Аналітика
Сергій Згурець
На тлі низки контратак ЗСУ на Донеччині у Курській області РФ продовжуються бої високої інтенсивності. Колонка Сергія Згурця
20:17
Оновлено
удар РФ по Харкову, 06.08.24
Ракетний удар РФ по Харкову 6 серпня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 13
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 897-го дня війни: контроль над важливою газорозподільчою станцією в Суджі та нова зброя для підсилення української піхоти
19:56
Таїсія Онофрійчук
Українська художня гімнастка Онофрійчук відібралася до фіналу Олімпіади-2024
19:43
Ексклюзив
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
"Витоку персональних даних бути не може": керівник Армії+ Завгородній розповів про безпекові запобіжники сервісу
18:57
Олександра Іщенка
Смерть у полоні РФ азовця Олександра Іщенка: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
18:57
потяг_Укрзалізниця
Інтеграція української залізниці до ЄС: Мінінфраструктури підписало меморандум з ERA
18:52
Оновлено
Нікополь. Наслідки удару
РФ атакувала Нікопольщину дронами та артилерією: є загиблий та поранений
18:33
Курськ
Україна контролює газорозподільчу станцію в Суджі в Курській області, - WP
18:26
Система ситуаційної обізнаності DELTA
Міноборони про результати роботи системи Delta: "Щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА"
18:15
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
НБУ випустив монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки
18:15
Ексклюзив
сховище газу
Експерт розповів, скільки втратить Росія у разі припинення транзиту газу Україною
18:15
Відключення електроенергії
Укренерго не прогнозує обмежень споживання електроенергії 9 серпня
18:14
Ексклюзив
ударний безпілотник "Кажан"
У бригаді спецпризначення "Азов" НГУ розповіли, якими навичками має володіти людина, щоб стати оператором БПЛА
18:10
Британський корабель
Велика Британія збудує радіолокаційну станцію для відстеження дій РФ і Китаю у космосі
18:09
Оновлено
Каміла Конотоп, Олімпіада-2024
Конотоп через травму залишилася без медалі Олімпіади-2024 у важкій атлетиці
18:01
OPINION
Євген Істребін
Росія: за такі гроші нема дурних воювати
17:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:49
Ексклюзив
Бустерна доза
Новий штам коронавірусу FLiRT в Україні: лікар-імунолог розповів про ризики та заходи безпеки
17:44
транзит газу, газ
У ЄС зросла ціна на газ на тлі подій у Курській області, - Bloomberg
17:35
У Києві затримали двох хлопців за підпал релейної шафи Укрзалізниці за вказівкою російської розвідки
17:34
Ігор Кузін
В Україні суттєво зросла захворюваність на COVID-19: у МОЗ розповіли, чи чекати карантинних обмежень
17:24
Ексклюзив
Після невдач ворог скаженіє й починає бити по населених пунктах: 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого про ситуацію на Куп'янському напрямку
17:24
На шляху до Алеї пам'яті Героїв – смітник: у Кременчуці родини загиблих просять міську владу належно облаштувати місце пам'яті
17:15
Ексклюзив
ЗСУ
Це дуже серйозне підсилення наших піхотинців: Defense Express про ведення в експлуатацію ЗСУ нового виду озброєння
17:12
У Києві до 15 жовтня обмежать рух транспорту Північним мостом
17:08
Кадр з фільму "Повна невідомість"
Наприкінці року вийде байопік про Боба Ділана із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе
17:07
Камала Гарріс
Кампанія Гарріс зібрала $36 млн за добу після обрання Волца кандидатом у віцепрезиденти
16:48
танк Leopard 2A4
У Німеччині не бачать проблеми в тому, щоб Україна використовувала Leopard на території РФ
16:43
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 56 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському й Лиманському напрямках
16:41
Пресреліз
Еспресо логотип
Еспресо запровадив правила гендерної рівності на всіх платформах бренду
16:39
"Постачання США F-16 розвіяли надії на мир та підвищили ризик подальшої ескалації": фейки і маніпуляції світових ЗМІ за 8 серпня
16:37
Оновлено
Тейлор Свіфт
Скасування концертів Тейлор Свіфт у Відні: поліція знайшла у підозрюваного в плануванні терактів хімікати для вибухівки
16:31
Китай та росія
Китай і РФ можуть перейти на бартерну торгівлю через санкції, - Reuters
16:22
Ексклюзив
Олександра Іщенка
Країна-агресорка не надає жодних офіційних пояснень щодо смерті Олександра Іщенка, - речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
16:05
Ізраїль Україна
Посол України порадив громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю
16:00
OPINION
Ігор Дядюра
Податкова. Їх не цікавить детінізація
15:59
електроенергія
Увечері 8 серпня енергетики застосують обмеження споживання електроенергії: кого торкнеться
15:56
The Kiffness
Автор реміксу на "Ой у лузі червона калина" The Kiffness з ПАР виступить на фестивалі в Казахстані, який спонсорують росіяни
15:50
Укрзалізниця відправила в перший рейс дитячий вагон: у чому його особливості
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV