Запахло виборами? Навіщо "слуги" взялися за збір інформації в регіонах
Як правило, це пожвавлення у виборчому полі викликає не початок весни. Це відбувається, коли в повітрі пахне можливими виборами
"Слуги Народу" взялися за роботу. Ще й яку!
Партійні осередки по Україні отримали вказівку збирати інформацію. Що це за інформація?
Це якийсь шалений мікс між:
- інформацією, яка треба для політичних паспортів (робляться перед виборами);
- звітністю роботи осередків (проводиться у міжвиборчий період);
- дуже-дуже дивні речі.
Як правило, це пожвавлення у виборчому полі викликає не початок весни. Це відбувається, коли у повітрі пахне можливими виборами. Ну, або, може, комусь раптом треба показати себе і свою бурхливу діяльність, якої раніше на політичному "Титаніку" не було.
Наприкінці осені ми з "Главкомом" уже писали про те, що на Київщині розіслали телефонограми вертикаллю президента готувати політичні паспорти (інформація про те, хто з мерів підтримує владу, в кого більшість і т. д.). І у нас були копії цих телефонограм.
До речі, ці кейси включені у матеріали Міжнародного республіканського інституту - IRI Ukraine про те, як формують політичні паспорти. Написала про це "Голка". Добре що є документи й можна на практичних речах партнерам та іншим партіям показати, як це у нас відбувається.
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Але восени це явище охопило лише кілька районів (принаймні інших підтверджень у нас тоді не було — джерела боялися говорити через те, що вказівки йшли через вертикаль ОП). Зараз це загальноукраїнська тенденція по осередках "Слуг Народу". Загальнонаціональний рівень. Мобілізували всіх.
Наразі деякі вимоги до збору даних у "слуг" вражають.
Є окрема рубрика "Плітки та скандали" у соцмережах, зокрема Telegram. Цікаво, як на основі пліток будуть конструювати медіаполе… Хто це придумав? І є ще одна графа… "роздача агітаційних матеріалів"... Якщо хтось побачить агітки — дайте знати, будемо розуміти, що це "вже почалося"… Чи це хтось не змінив таблички ще з часів виборів?
З того, що я знаю, то у ЄС, наприклад, постійно систематизована інформація про роботу своїх осередків у регіонах. Так відбувається моніторинг діяльності своїх партійців у міжвиборчий період… Але це класична модель.
А тут вже бачимо щось новеньке. З цікавістю будемо спостерігати за тим, що відбувається.
Спеціально для Еспресо
Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"
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