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OPINION

Завдання політиків — не заважати військовим

Олексій Петров
18 лютого, 2024 неділя
10:00
Погляд Олексій Петров

Треба чітко усвідомити просту річ, коли під час складної операції, в приміщення влітає сантехнік і волає, "Лошадью ходи! Век воли не видать", а потім хапає за руки хірурга, результат буде зрозумілим!

Війну ведуть військові. Роль політиків, допомагати! І нічого більше. Не можеш допомогти, тоді просто мовчи в ганчірку, але тільки не заважай.

Ось це "не заважай" - найголовніше в процесі ведення бойових дій, планування та виконання операцій. І якщо військові бачать, що треба, наприклад, відтягнутися, щоби анулювати загрозу, яка може скластись завтра, чи післязавтра, то треба так і діяти.

І байдуже, як це вплине на чиїсь рейтинги. Це взагалі, другорядне. Життя солдата, це зараз головне! Бо навіть тисяча відосиків та пафосних слів не замінять одного бійця в строю. А двох? Десятьох?… Сотню? Тисячу?

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"Героїзм приходить тоді, коли провалилось планування". (с)

Провалилось, або скоріше допомогли провалити постійними порадами, на кшталт "Лошадью ходи! Век воли не видать".

P. S. Світла памʼять тим, хто віддав життя захищаючи чергову фортецю. І вічна шана бійцям, які до останнього тримали позиції.

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Авдіївка
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