Війну ведуть військові. Роль політиків, допомагати! І нічого більше. Не можеш допомогти, тоді просто мовчи в ганчірку, але тільки не заважай.

Ось це "не заважай" - найголовніше в процесі ведення бойових дій, планування та виконання операцій. І якщо військові бачать, що треба, наприклад, відтягнутися, щоби анулювати загрозу, яка може скластись завтра, чи післязавтра, то треба так і діяти.

І байдуже, як це вплине на чиїсь рейтинги. Це взагалі, другорядне. Життя солдата, це зараз головне! Бо навіть тисяча відосиків та пафосних слів не замінять одного бійця в строю. А двох? Десятьох?… Сотню? Тисячу?

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"Героїзм приходить тоді, коли провалилось планування". (с)

Провалилось, або скоріше допомогли провалити постійними порадами, на кшталт "Лошадью ходи! Век воли не видать".

P. S. Світла памʼять тим, хто віддав життя захищаючи чергову фортецю. І вічна шана бійцям, які до останнього тримали позиції.

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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