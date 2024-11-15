Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Зе-консерви вибухають. Чим небезпечне інтервʼю Дмитрука для Russia Today?
OPINION

Зе-консерви вибухають. Чим небезпечне інтервʼю Дмитрука для Russia Today?

Марина Данилюк-Ярмолаєва
15 листопада, 2024 п'ятниця
14:07
Погляд

Немає більшого ворога для Володимира Зеленського, ніж ті люди, яких на своєму імені він вивів із грязі в князі. Скандальний народний депутат "Слуги народу" Артем Дмитрук, який втік до Британії, дав інтервʼю опорі російської пропаганди Russia Today

Зміст

Тепер креатура одіозної людожерки Маргарити Симоньян освистав операцію в Курській області, мовляв, це "виключно тупі, дурні та неправильні амбіції Зеленського". Далі додав, що його шеф "украв" чи не найбільше за всіх минулих керівників. А головна вишенька — найбільш впізнаваний наратив Кремля про те, що неугодних катують в підвалах СБУ.

Нині Дмитрук насолоджується спортзалами Лондона і показує в TikTok пасторальні британські краєвиди. Утім, не забуває виступити на ефірах у "хороших" і не дуже росіян, де видає експертизу про жіночу мобілізацію. Цікаво, чому чемпіон з паверліфтингу, який з легкістю витискає 120 кілограмів — не штурмує посадки, а лише бутики в Harrods? 

Вилазка зірки "Слуг народу" в публічний простір до російських ЗМІ виявилась дуже непростою. В період, коли переможці виборів у США Дональд Трамп та Республіканська партія формують уряд і накидають варіанти, що робити з Росією та війною, яку вона веде проти України — колаборанти щедро ллють воду на чужий млинок. 

"Нове обличчя" української політики Дмитрук створює враження країни-гетто з катівнями у СБУ. А ще піддає сумніву рішення верховного головнокомандувача в часи війни.

До цього Дмитрук давав інтервʼю виданню The Independent, яке ще на початку 2010-х років купив російський олігарх та колишній офіцер КДБ Алєксандр Лєбєдєв. Аби уникнути екстрадиції до України, слуга народу просив захисту в Англіканської церкви та намагався видати себе за мученика за віру. 

"Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де в нього є родина", – писало видання, безпосередньо повʼязане з грошима Кремля.

Читайте також: Одіозного суддю Вовка подали на звільнення

Проросійський депутат, який раніше клав квіти в памʼять згорілих сепаратистів 2 травня в Одесі та знімався у проросійських фільмах Анатолія Шарія, хоче отримати політичний притулок. Тож у Вестмінстерському магістратському суді й під його парканом записує відео, де стверджує, що він "є жертвою політичних репресій з боку уряду Зеленського". 

А для більшого драматизму депутат стверджував, що представляє в Одесі округ 133, де живуть тільки прихильники Російської православної церкви. 

Достеменно невідомо, що думає робити Зеленський після цього інтервʼю власного депутата в проросійському рупорі пропаганди. Але однозначно: Дмитрука варто позбавити мандату та оголосити серйозні підозри. Заодно і тим, хто допомагав йому втекти через молдавські ліси. Саме такі роти з мандатами псують зараз наш імідж у світі й обвалюють роботу кожного дипломата та лобіста, який підтримує інтерес Заходу до України. 

Поки у світі вигулькують політичні популісти та любителі простих рішень — проросійська гідра підіймає голову і завдає ударів у ребра підточеній війною країні.

Є ще одна цікава заготовка, з якою виліз Дмитрук у простір. Вона стосується ще одного "ватника" із лав "Слуг народу" Євгенія Шевченка. 

Не так давно останній радив Зеленському поїхати в Мінськ домовлятися з Росією і заодно зняти бан із російської агентури, аби та мала відкритий доступ на телебачення. Нарешті (аж після цих записів у телеграмі) до депутата з підозрою у державній зраді прийшло ДБР. 

Дмитрук вийшов в ефір до російського блогера і видав, що Зеленський помстився Шевченку, бо той…публічно підтримав Трампа. 

Читайте також: Про корупцію в Україні нам брешуть тільки порохоботи

Упевнена, що Дональд Фредович взагалі навіть не підозрює про існування подібних організмів, утім, це не просто випадковий вкид. Подібні заяви утверджують думку в людей, які взагалі не знають про фігуру Трампа, що таке взагалі Республіканська партія, і як внутрішня криза розвернула Америку до консерватизму, що Вашингтон уже повністю скупила Росія. І всі 70+ мільйонів, які підтримували "слонів" (символ республіканців,ред.) — це обовʼязково російські агенти, які тільки й мріють про аналог Путіна в себе.

Очікую, що найближчими місяцями всі консерви, які були дбайливо закладені у бренд "Зе-президент", гучно вибухнуть. І заодно обіллють Володимира Олександровича тухлими помиями. 

Читайте також: Ідіота не посадиш, але покарати треба

Тому президент має бодай показово покарати тих депутатів, які втекли, мов щури, за кордон. І зараз по суті виступають на боці Кремля і сіють російську пропаганду навіть у тих країнах, де є гарні людські стосунки з лідерами у самого Володимира Олександровича. 

Дмитрук виявився котом у мішку, який мало чим відрізняється від Труханова та Ківалова — політиків з російським душком старого формату. Гарна наука для Одеси, що не варто обирати депутатом того, хто гарно тягає залізо на камеру. А під час війни втік до Лондона і видає із себе жертву. 

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів. 

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
державна зрада
колаборанти
Слуга народу
русскій мір
Велика Британiя
пропаганда
Читайте також:
НАТО, Трамп
Автор Катерина Єсікова
14 листопада, 2024 четвер
Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
Дональд Трамп та Ілон Маск
Автор Ольга Бабишена
14 листопада, 2024 четвер
"Поводиться як співпрезидент": оточення Трампа незадоволене надмірною присутністю Маска, - NBC
Україна росія війна
Автор Юрій Мартинович
13 листопада, 2024 середа
Мирна угода в обмін на що: які сценарії завершення війни розглядає Дональд Трамп. Пояснюємо
  • USD 41.25
    Купівля 41.25
    Продаж 41.76
  • EUR
    Купівля 43.39
    Продаж 44.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 листопада
15:02
Оновлено
Росіяни встановили триколор на кордоні з Чернігівщиною: в ДПСУ прокоментували
14:58
На фото: Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - 2024: 15 листопада розпочинається перший етап голосування
14:56
електронне посвідчення водія
У Міноборони пояснили, за яких умов можуть тимчасово позбавити водійських прав за ухилення від мобілізації
14:55
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Херсонська область
Через атаки РФ по Херсонщині 14 листопада загинула жінка, є поранені
14:16
У невизнаній Абхазії спалахнули протести проти інвестиційної угоди з Москвою
14:12
"Порожні стільці": у Києві відбулася акція на підтримку журналістів, митців і правозахисників, які зникли безвісти чи перебувають у полоні
14:05
Крим, Балаклава
Понад 200 млн грн збитків: путінському археологу оголосили заочну підозру за незаконні розкопки в Криму
13:52
Дональд Трамп
Axios: Чому Трамп наполягає на міжсесійних призначеннях для свого кабінету?
13:32
Норвегія фінансуватиме виробництво зброї і техніки в Україні
13:29
Україна ЄС
Україна залучить понад $1 млрд від Світового банку та €150 млн від ЄС
13:28
Євген Шевченко
Суд обирає запобіжний захід Євгену Шевченку, підозрюваному в держзраді
13:17
Херсонська область
В Антонівці на Херсонщині через атаку РФ загинула жінка
13:05
Уряд оновив критерії для бронювання працівників критичних підприємств: порядок діятиме з 1 грудня
12:57
На фото: Люк Бессон
Режисер "Пʼятого елемента" і "Таксі" Люк Бессон виступив онлайн на російському форумі, - росЗМІ
12:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трампу доведеться постачати Україні більше зброї, ніж це було за Байдена: "Інформаційний спротив" про можливі переговори
12:23
На фото: Богдан Бенюк
"Ще здатен": Богдан Бенюк готовий піти в ЗСУ та зізнався, чим хоче там зайнятися
12:19
Франція
Франція завершує тренування бригади "Анна Київська", яка посилить оборону України на фронті
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія просувається в Україні на тлі розмов про переговори, а Європа занепокоєна новими призначеннями Трампа. Акценти світових ЗМІ 15 листопада
12:01
OPINION
Одіозного суддю Вовка подали на звільнення
11:56
електроенергія
Щоб уникнути обмежень потужності, бізнес закликали активніше імпортувати електроенергію: ситуація в енергосистемі 15 листопада
11:48
BAFTA позбавлятиме лауреатів нагород за доведені кримінальні злочини
11:37
тюрма
У США винесли вирок хакеру з Росії за найбільшу в історії крадіжку криптовалюти
11:22
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Сервіс Goodreads закрив оцінювання роману-переможця Букерівської премії "Орбітальний" з героями-росіянами
11:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Відбувається третя спроба російського наступу на Курщині, - Згурець
11:09
Оновлено
удар по Одесі ввечері 14 листопада 2024 р.
Росія завдала комбінованого масованого удару по Одесі: загинула жінка, серед поранених - 9-річний хлопчик
11:06
Оновлено
Виявився "кротом" російського ГРУ: в Україні за підозрою в держзраді затримали підполковника ССО
11:00
Оновлено
Ту-95МС
РФ піднімала в повітря 8 стратегічних бомбардувальників
10:48
принцеса Мікаса
Японська принцеса Мікаса померла у віці 101 року
10:27
До Києва прибув заступник держсекретаря США з управління та ресурсів
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 15 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
10:16
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
10:16
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 листопада
Ворог іде на штурм уже не лише в сутінках, а й уночі та попри негоду, - командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко
10:01
OPINION
Польські політики американським: допомога Україні — в інтересах світу
09:56
сили ППО
Після перемоги Трампа РФ збільшила атаки дронами по Україні на 44%, - ABC News
09:54
В УГКЦ назвали три засади переходу на святкуванняя Різдва 25 гудня
15 листопада - початок Великого Різдвяного посту: що можна робити, чого ні та народні прикмети цього дня
09:48
Оновлений склад Linkin Park
Перший після смерті Беннінгтона: Linkin Park випустили альбом From Zero з вокалісткою Емілі Армстронг
09:47
Роберт Кеннеді-молодший
Трамп висунув на міністра охорони здоров'я Роберта Кеннеді-молодшого, який закликав не вакцинувати дітей
09:00
Партнерський матеріал
"Разом навчаємось і зростаємо": як ЄС підтримує школи та дошкільні заклади в Україні
08:53
ППО
У ніч на 15 листопада Сили оборони збили одну ракету й 25 "шахедів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV