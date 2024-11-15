Тепер креатура одіозної людожерки Маргарити Симоньян освистав операцію в Курській області, мовляв, це "виключно тупі, дурні та неправильні амбіції Зеленського". Далі додав, що його шеф "украв" чи не найбільше за всіх минулих керівників. А головна вишенька — найбільш впізнаваний наратив Кремля про те, що неугодних катують в підвалах СБУ.

Нині Дмитрук насолоджується спортзалами Лондона і показує в TikTok пасторальні британські краєвиди. Утім, не забуває виступити на ефірах у "хороших" і не дуже росіян, де видає експертизу про жіночу мобілізацію. Цікаво, чому чемпіон з паверліфтингу, який з легкістю витискає 120 кілограмів — не штурмує посадки, а лише бутики в Harrods?

Вилазка зірки "Слуг народу" в публічний простір до російських ЗМІ виявилась дуже непростою. В період, коли переможці виборів у США Дональд Трамп та Республіканська партія формують уряд і накидають варіанти, що робити з Росією та війною, яку вона веде проти України — колаборанти щедро ллють воду на чужий млинок.

"Нове обличчя" української політики Дмитрук створює враження країни-гетто з катівнями у СБУ. А ще піддає сумніву рішення верховного головнокомандувача в часи війни.

До цього Дмитрук давав інтервʼю виданню The Independent, яке ще на початку 2010-х років купив російський олігарх та колишній офіцер КДБ Алєксандр Лєбєдєв. Аби уникнути екстрадиції до України, слуга народу просив захисту в Англіканської церкви та намагався видати себе за мученика за віру.

"Депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі: взявши таксі до молдовського кордону, потрапив у країну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де в нього є родина", – писало видання, безпосередньо повʼязане з грошима Кремля.

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Проросійський депутат, який раніше клав квіти в памʼять згорілих сепаратистів 2 травня в Одесі та знімався у проросійських фільмах Анатолія Шарія, хоче отримати політичний притулок. Тож у Вестмінстерському магістратському суді й під його парканом записує відео, де стверджує, що він "є жертвою політичних репресій з боку уряду Зеленського".

А для більшого драматизму депутат стверджував, що представляє в Одесі округ 133, де живуть тільки прихильники Російської православної церкви.

Достеменно невідомо, що думає робити Зеленський після цього інтервʼю власного депутата в проросійському рупорі пропаганди. Але однозначно: Дмитрука варто позбавити мандату та оголосити серйозні підозри. Заодно і тим, хто допомагав йому втекти через молдавські ліси. Саме такі роти з мандатами псують зараз наш імідж у світі й обвалюють роботу кожного дипломата та лобіста, який підтримує інтерес Заходу до України.

Поки у світі вигулькують політичні популісти та любителі простих рішень — проросійська гідра підіймає голову і завдає ударів у ребра підточеній війною країні.

Є ще одна цікава заготовка, з якою виліз Дмитрук у простір. Вона стосується ще одного "ватника" із лав "Слуг народу" Євгенія Шевченка.

Не так давно останній радив Зеленському поїхати в Мінськ домовлятися з Росією і заодно зняти бан із російської агентури, аби та мала відкритий доступ на телебачення. Нарешті (аж після цих записів у телеграмі) до депутата з підозрою у державній зраді прийшло ДБР.

Дмитрук вийшов в ефір до російського блогера і видав, що Зеленський помстився Шевченку, бо той…публічно підтримав Трампа.

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Упевнена, що Дональд Фредович взагалі навіть не підозрює про існування подібних організмів, утім, це не просто випадковий вкид. Подібні заяви утверджують думку в людей, які взагалі не знають про фігуру Трампа, що таке взагалі Республіканська партія, і як внутрішня криза розвернула Америку до консерватизму, що Вашингтон уже повністю скупила Росія. І всі 70+ мільйонів, які підтримували "слонів" (символ республіканців, — ред.) — це обовʼязково російські агенти, які тільки й мріють про аналог Путіна в себе.

Очікую, що найближчими місяцями всі консерви, які були дбайливо закладені у бренд "Зе-президент", гучно вибухнуть. І заодно обіллють Володимира Олександровича тухлими помиями.

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Тому президент має бодай показово покарати тих депутатів, які втекли, мов щури, за кордон. І зараз по суті виступають на боці Кремля і сіють російську пропаганду навіть у тих країнах, де є гарні людські стосунки з лідерами у самого Володимира Олександровича.

Дмитрук виявився котом у мішку, який мало чим відрізняється від Труханова та Ківалова — політиків з російським душком старого формату. Гарна наука для Одеси, що не варто обирати депутатом того, хто гарно тягає залізо на камеру. А під час війни втік до Лондона і видає із себе жертву.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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