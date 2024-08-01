- Є дві великі проблеми – "дірка" державного бюджету в 500 мільярдів гривень і необхідність швидко знайти гроші для її закриття, – міністр фінансів Марченко.

Мені ця заява нагадує радянський принцип "Щоб корова менше їла та давала більше молока, то її треба менше годувати та більше доїти". Що за такої логіки сталося з СРСР, вам відомо?

Наші генії йдуть тим самим шляхом. Вони не пропонують зменшити витрати, оптимізувати кількість чиновників та не імітувати, а почати справді боротися з контрабандою та корупцією. Ні! Вони пропонують просто підняти податки, не розуміючи, що це так не працює, - піднявши податки, вони не зберуть їх більше. Крива Лаффера їм у допомогу.

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Тому що частина бізнесу закриється, частина остаточно піде у тінь, буде зменшення робочих місць та збільшення корупції. Все, як було при Кучмі чи Януковичу. Тому що фіскали побачать тут для себе вікно можливостей щодо свого збагачення.

Коли Марченко каже, що шлях до розв'язання питання запропонований Кабміном, — підвищення податків і впровадження деяких нових, — не сподобався бізнесу, то він відверто бреше чи маніпулює. Мова не лише про бізнес. Марченко хоче перекласти це на звичайних людей, а не на бізнес. Бо людина зі своєї кишені буде платити за здорожчання мобільного зв'язку, за розмитнення поштових відправлень від 45 євро, за дизель для своїх дизель-генераторів та все інше. Бізнес не буде це компенсувати з власного прибутку.

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А ще невідомо скільки грошей треба на адміністрування запроваджених податків. Ну, і головне — про все це було відомо ще декілька місяців тому. Що було зроблено за ці місяці, щоб наповнити бюджет? Нічого? Тоді зрозуміло, що "корову варто менше годувати та частіше доїти". А ще можна шкіру з неї зняти. Від общипувачів гусей іншого не чекаю.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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