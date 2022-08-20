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"Покарати російську військову машину, а не народ": Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів

20 серпня, 2022 субота
12:37
Світ Португалія

Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу, бо вважає, що треба "покарати російську військову машину, а не народ"

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", - заявили у МЗС. 

У відомстві зазначили, що готові долучитись до обговорення питання видачі віз росіянам.

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", - додали в МЗС.

  • 4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.
  • 5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.
  • 19 серпня проти заборони російських туристичних віз виступив очільник МЗС Кіпру. Відомо, що Північна Греція та Кіпр є улюбленими місцями відпочинку російських туристів влітку. 

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