"Покарати російську військову машину, а не народ": Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів
Португалія виступає проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу, бо вважає, що треба "покарати російську військову машину, а не народ"
Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO.
"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", - заявили у МЗС.
У відомстві зазначили, що готові долучитись до обговорення питання видачі віз росіянам.
"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", - додали в МЗС.
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