"Покарати російську військову машину, а не народ": Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів

Про це заявили у МЗС країни у відповідь на запит видання виданню ECO.

"Португалія вважає, що основна мета режиму санкцій має полягати в тому, щоб покарати російську військову машину, а не російський народ", - заявили у МЗС.

У відомстві зазначили, що готові долучитись до обговорення питання видачі віз росіянам.

"Португалія братиме участь в обговоренні, яке в кінцевому підсумку може відбутися на європейському рівні з цього питання, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС, як ми завжди робили", - додали в МЗС.

4 серпня міністр закордонних справ Естонії закликав до загальноєвропейської заборони на візи для громадян Росії. Урмас Рейнсалу завив, що ЄС має ще більше ізолювати країну-агресора.

5 серпня посольство Латвії в Російській Федерації тимчасово зупинило видачу всіх віз для російських громадян. Винятком є лише поїздка на похорони родича.

19 серпня проти заборони російських туристичних віз виступив очільник МЗС Кіпру. Відомо, що Північна Греція та Кіпр є улюбленими місцями відпочинку російських туристів влітку.

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