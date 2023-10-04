Показово ліквідують: командир ЗСУ розповів, як росіяни стримують своїх військових на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмутський напрямок залишається пріоритетним для противника. Саме тому противник залучає різного роду комбіновану живу силу. Ворог стягує резерви, починаючи від мобілізованих, ПВК, "Шторм z" і багато інших силових формувань, які противник використовує, як видатковий матеріал. Вони не рахують своїх військових. Ці категорії солдатів перебувають на передній лінії, у передових траншеях, а позаду них стоять кадирівці, які виконують завдання загороджувальних загонів. У разі маневру старший групи або повна група показово ліквідується, щоб інші не думали про втечу", - підкреслив Федоренко.

Командир також додав, що противник застосовує контрактні війська, десантників і інші формування.

"На цьому відтинку противник застосовує все, що в нього перебуває на озброєнні, за винятком ядерної зброї. Попри те, що ворог має чітке завдання зупинити дії Сил оборони й повернути втрачені позиції, ЗСУ тримають кожну позицію. На вузьких відтинках продовжуються наступальні дії з боку Сил оборони", - наголосив Федоренко.

Українські війська займають невизначені "вигідніші" позиції в районі Андріївки, росіяни безрезультатно намагаються просунутись у цьому напрямку.

Протягом минулої доби українські військові проводили штурмові дії південніше від Бахмута Донецької області. Водночас ЗСУ знищили 450 росіян, 13 танків і 41 БПЛА ворога.





