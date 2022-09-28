Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на слова президента Литви Гітанаса Науседи.

"Просто термін придатності цього режиму не нескінченний. Він не нескінченний, треба розуміти, що багато що залежить від того, що відбувається в Україні, як російське суспільство або жителі Росії оцінюють сенс і успіх цієї війни", - сказав Науседа.

За його словами, російська пропаганда досить ефективно наводить туман в очах населення країни, але вона може не зуміти замаскувати провали країни, коли "труни масово почнуть прибувати на територію Росії і велика частина російського населення це помітить".

"І якщо російське населення це помітить, ми ж не можемо говорити, що ситуація в Росії залізобетонна й незмінна. Зміни можуть бути настільки раптовими, що вони нас просто можуть застати зненацька", - сказав Науседа.

За словами президента, останні дії президента Росії Владіміра Путіна дедалі більше відображають відчай, пов'язаний із тим, що Москва втрачає ініціативу в Україні. Він зазначив, що навіть до найвідчайдушніших погроз потрібно ставитися серйозно, якщо вони мають у своєму розпорядженні ядерну зброю.

Однак Науседа заявив, що російські погрози застосування ядерної зброї, які посилилися останнім часом, "жодною мірою не повинні зменшувати нашу підтримку (Україні) або змушувати нас якимось чином змінити нашу позицію". "Рішення потрібно ухвалювати ще швидше, тому що це стає вирішальним фактором успіху України", - сказав президент.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

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