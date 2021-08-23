"Поки що це лише слова, а потрібні дії": Княжицький про саміт "Кримської платформи"
Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький зауважив, що потрібно не лише говорити, а й діяти щодо деокупації Криму
Про це він заявив в ефірі Еспресо.TV.
"Саміт "Кримської платформи" створений, щоб привернути увагу наших міжнародних партнерів до тієї жахливої ситуації, яка склалася в Криму після окупації. Це порушення всі міжнародних прав та військова агресія РФ. Такі дії РФ не вперше здійснює до сусідніх держав. Свого часу ООН вже називали Росію країною-агресором і на саміті "Кримської платформи" це також було повторено", - зазначив Княжицький.
Княжицький зауважив, що саміт "Кримської платформи" є досить ефективним і правильним кроком, оскільки таким чином вся міжнародна спільнота знову піднімає питання незаконної анексії Криму. За його словами, про результати саміту наразі важко говорити, адже поки, що це нагадує піарний крок для того, щоб про Крим не забували.
"Слова важливі, але набагато важливіші дії. "Кримська платформа" це тільки слова, які є дуже важливими, бо це слова багатьох очільників європейських країн. Я вважаю, що якби українська влада зробила все, щоб газопровід "Північний потік-2" не було реалізовано, то це було б набагато корисніше. Але загалом саміт “Кримської платформи” оцінюю позитивно", - додав Княжицький.
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