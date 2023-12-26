Політично я такої ситуації не уявляю: дипломат Огризко про переговори з РФ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Політично я собі такої ситуації не уявляю. Що це означає? Що ми ведемо переговори з Росією? Тобто, або ми ставимо ультимативну вимогу, щоб вони забиралися геть з української землі, виплачували компенсації, видавали воєнних злочинців на чолі з Путіним, тоді ми будемо про щось говорити, або Путін каже про повну демілітаризацію України, про повний нейтральний статус без будь-яких розмов, повернення російської мови, опзжистів чи п'ятої колони, російської церкви й так далі. Тоді питання: про що ми говоримо, чи є там якийсь натяк, про що можна було домовлятися?", - прокоментував дипломат.

За його словами, позиції сторін настільки протилежні та взаємовиключні, що не дають думати про якийсь шанс на переговори.

"А те, що Москва використовує своїх агентів впливу, це очевидні речі. Це хвилі спецоперації, бо раптом у кількох провідних американських та європейських виданнях з'являються статті про переговори. Ну, не буває ж такого, що чомусь однаково в той самий час різним авторам приходить на думку одна й та сама ідея. Так не буває. Це означає, що це все ретельно готується. Обирається та тема, яка Путіну з тих чи інших міркувань потрібна, і він її запускає. На превеликий жаль, він користується тією демократією на Заході, яка є священною коровою і дозволяє появу таких проплачених матеріалів, щоб створювати певну атмосферу навколо війни. Тому до цього ставитися треба спокійно, але потрібно розуміти, що ідеологічна війна не менш гостра, ніж будь-яка інша, і Путін нею користується досить непогано", - зазначив Володимир Огризко.