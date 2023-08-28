Політолог пояснив, чи можуть США зіпсувати відносини Ірану з Росією
Політолог Олег Лісний розповів, що в США працюють над тим, щоб відтіснити Іран від Росії та створити між ними конфліктне середовище
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"США можуть створити певні підвалини для того, щоб Іран мав конфліктні точки з Росією. Адже відразу після новини про таємні переговори США з Іраном ціна на нафту відреагувала в бік зниження. Також була інформація про те, що США домовились з Іраном про те, що Тегеран не постачав в Росію дрони-камікадзе та компоненти до них. Хоча такі безпілотники в Росії вже самі виготовляють, проте саме компоненти до них можуть стати для росіян проблемою", - пояснив Лісний.
Політолог наголосив, що послідовна робота США з Іраном може принести позитивні результати
"Також можна говорити про надважливий кейс. Іран до цього часу не надавав Росії ракети. Хоча росіяни й розповідають, що в них всього вдосталь, але все збирають по всьому світу зброю для війни з Україною. Тому, я вважаю, що США все дуже грамотно роблять. Вашингтон працює грамотно працює над тим, щоб відтіснити Іран від Росії й створити конфліктне середовище. Однак це потрібно було робити набагато раніше", - додав він.
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