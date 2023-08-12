Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині триває евакуація по всій лінії фронту. Багато населених пунктів потерпає від ворожих обстрілів - це міста й невеликі села. Ворог руйнує інфраструктуру, будинки. На жаль, поліцейські фіксують травмування й загибель цивільних, тому евакуація триває потужно", - підкреслив Дяченко.

За його словами, люди розуміють, що перебувають в небезпеці й дослухаються до закликів правоохоронців щодо евакуації.

"Можна відокремити Торецьку громаду, там зараз йде евакуація родин з дітьми. За три тижні евакуйовано вже понад 30 дітей, дорослих й літніх людей ще більше. Евакуація триває з Красногорівки, Великої Новосілки, Авдіївки. Люди розуміють, що перебувають в небезпеці й дослухаються до закликів правоохоронців", - додав Дяченко.