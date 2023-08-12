Поліцейський екіпаж "Білий янгол": За три тижні з Донеччини евакуйовано понад 30 дітей
Один із членів поліцейського екіпажу "Білий янгол" Павло Дяченко зазначив, що на Донеччині триває евакуація по всій лінії фронту
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині триває евакуація по всій лінії фронту. Багато населених пунктів потерпає від ворожих обстрілів - це міста й невеликі села. Ворог руйнує інфраструктуру, будинки. На жаль, поліцейські фіксують травмування й загибель цивільних, тому евакуація триває потужно", - підкреслив Дяченко.
За його словами, люди розуміють, що перебувають в небезпеці й дослухаються до закликів правоохоронців щодо евакуації.
"Можна відокремити Торецьку громаду, там зараз йде евакуація родин з дітьми. За три тижні евакуйовано вже понад 30 дітей, дорослих й літніх людей ще більше. Евакуація триває з Красногорівки, Великої Новосілки, Авдіївки. Люди розуміють, що перебувають в небезпеці й дослухаються до закликів правоохоронців", - додав Дяченко.
- 10 липня влада Сумської області після консультацій із військовими ухвалила рішення щодо евакуації людей із прикордонних територій.
- Згодом через постійні ворожі обстріли на Харківщині також оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з Вовчанської громади, розташованої біля кордону з Росією.
- 5 серпня пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомив, що з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій, примусово евакуюють ще 130 дітей
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