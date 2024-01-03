Поліція Київщини прокоментувала нібито роздачу повісток на блокпостах
У поліції Київської області стверджують, що правоохоронці на блокпостах не займаються роздачею повісток, а стежать за громадським порядком
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
"Поліцейські Київщини на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1455. А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо", - зазначив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило.
"Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", – додав він.
- На Київщині встановили блокпости для перевірки, огляду майна та транспортних засобів із метою пошуку терористів, диверсантів тощо. Водночас комендант Київської області підполковник Руслан Олійник запевнив, що "це не буде масовим роздаванням повісток".
- При цьому Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив у відповідь на запит УП заявив, що комендатурі та поліції Київської області наказано зупиняти чоловіків на блокпостах і "шукати осіб, які порушують законодавство про мобілізацію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.14 Купівля 38.14Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.85Продаж 42.99
- Актуальне
- Важливе