Поліція примусово поверне до Вірменії кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО

Про це повідомляє Національна поліція України.



Ним є неодноразово засуджений громадянин Вірменії, котрий належить до найближчого оточення "злодія в законі" на прізвисько "Антимос".



Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для повернення чоловіка на Батьківщину й унеможливлення поширення ним злочинного впливу. Також йому заборонять в'їзд до України.

Нагадаємо, 14 травня 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що Ради нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами"

Поліція примусово повернула до Вірменії іншого кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО.

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