Поліція примусово поверне до Вірменії кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО
Правоохоронці примусово повернуть до Вірменії 60-річного "злодія в законі", на якого накладені санкції РНБО
Про це повідомляє Національна поліція України.
Ним є неодноразово засуджений громадянин Вірменії, котрий належить до найближчого оточення "злодія в законі" на прізвисько "Антимос".
Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з міграційною службою вживають заходів для повернення чоловіка на Батьківщину й унеможливлення поширення ним злочинного впливу. Також йому заборонять в'їзд до України.
- Нагадаємо, 14 травня 2021 президент Володимир Зеленський заявив, що Ради нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 "злодіїв в законі" і 111 іноземців, які є "кримінальними авторитетами"
- Поліція примусово повернула до Вірменії іншого кримінального "авторитета" із санкційного списку РНБО.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.33
-
EUR
Купівля 30.56Продаж 30.97
- Актуальне
- Важливе