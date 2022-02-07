Поліція прийшла з обшуками до Київводоканалу

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.



Слідчі Нацполіції проводять огляди складських приміщень у справі щодо заволодіння коштами Київводоканалу у особливо великих розмірах.



Згідно з матеріалами слідства, у 2018-2020 роках між ПрАТ "Київводоканал" та підрядником було укладено низку угодна закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, тощо.



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"Підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами Київводоканалу в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.



Поліція обшукує склади з метою знайти обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушень.



8 грудня 2021 року Солом’янська окружна прокуратура Києва провела обшуки в приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор" у межах провадження про розкрадання коштів.

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