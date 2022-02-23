Поліція виїжджала до будинку Медведчука для перевірки повідомлення про вивезення зброї

Про це повідомив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич в коментарі Укрінформу.



“Ми приїхали перевіряти. Це не було пов’язане з паном Медведчуком, але ми знаємо, що він має певні обмеження і має знаходитися за місцем проживання. Була інформація, що у невідомих осіб знаходиться зброя”, - сказав він.



Фацевич додав, що поліція перевірила повідомлення про зброю і ця інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 журналісти проєкту "Слідства.Інфо" помітили поліцію біля будинку кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду.