Поліція виїжджала до будинку Медведчука для перевірки повідомлення про вивезення зброї
Поліція виїжджала до маєтку нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука 21 лютого через інформацію про вивезення зброї
Про це повідомив заступник очільника Нацполіції Олександр Фацевич в коментарі Укрінформу.
“Ми приїхали перевіряти. Це не було пов’язане з паном Медведчуком, але ми знаємо, що він має певні обмеження і має знаходитися за місцем проживання. Була інформація, що у невідомих осіб знаходиться зброя”, - сказав він.
Фацевич додав, що поліція перевірила повідомлення про зброю і ця інформація не підтвердилася.
- Нагадаємо, 21 лютого 2022 журналісти проєкту "Слідства.Інфо" помітили поліцію біля будинку кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом у справі про держзраду.
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