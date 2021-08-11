Поліція викрила ексчиновницю Верховної Ради на "продажі" посади голови Миколаївської ОДА за $600 тис.
Поліція викрила ексчиновницю Верховної Ради на організації шахрайської схеми з "продажу" посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) за $600 тис.
Про це пресслужба Національної поліції повідомила у Telegram.
Згідно з повідомленням, правоохоронці викрили на Миколаївщині зловмисників, які за $600 тис. обіцяли посприяти у призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської ОДА.
Зазначається, що організаторкою злочинної схеми виявилася 64-річна жителька Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради. У спільники жінка залучила 36-річного мешканця Києва - голову правління благодійної організації.
За даними поліції, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА. За "послуги" вона вимагала від нього $600 тис. За її словами, кошти були потрібні для високопосадовців, які сприятимуть відповідному призначенню.
Оперативники затримали організаторку та її спільника під час отримання частини обумовленої суми - $120 тис. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.
У пресслужбі зауважили, що у разі доведення вини, санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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