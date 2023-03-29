Про це повідомляє Національна поліція України.

До злочинного формування входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок.

Зловмисники в інтернеті розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. Після цього злочинці брали в оренду приміщення під "пункт обміну валют" і відразу проводили "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один - у стіні для втечі "касира".

Коли так звана касирка отримувала гроші для обміну, вона телефонувала спільнику з проханням "відкрити сейф". Це був сигнал для оператора безпілотника.

"Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід", - пояснює поліція.

Після обшуків, у фігурантів вилучили машини, дрон та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для прикриття.

Всім учасникам групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.