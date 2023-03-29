Поліція викрила шахраїв, які у фейкових "обмінах валют" викрадали гроші за допомогою дронів
Зловмисники брали в оренду приміщення під "обмін валют", в якому робили отвори в стелі для дрона, а в стіні - для втечі "касира". Сума збитків, завдана трьом потерпілим, склала майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів
Про це повідомляє Національна поліція України.
До злочинного формування входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок.
Зловмисники в інтернеті розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. Після цього злочинці брали в оренду приміщення під "пункт обміну валют" і відразу проводили "ремонт": робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один - у стіні для втечі "касира".
Коли так звана касирка отримувала гроші для обміну, вона телефонувала спільнику з проханням "відкрити сейф". Це був сигнал для оператора безпілотника.
"Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала "керівнику", але цього разу просила "закрити сейф": після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця "обмінника" втікала через "запасний вихід", - пояснює поліція.
Після обшуків, у фігурантів вилучили машини, дрон та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для прикриття.
Всім учасникам групи оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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