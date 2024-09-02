Велика Британія протягом трьох років навчатиме українських держслужбовців англійської мови

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Згідно з повідомленням, програма буде зосереджена на підготовці державних службовців, які працюють у сферах, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України. Навчання проходитимуть 1400 людей щороку. Програма включатиме індивідуальні уроки, заняття у малих групах, воркшопи та онлайн-курси.

Усі міністерства матимуть можливість номінувати кандидатів на участь у програмі з вивчення англійської мови. Остаточний відбір студентів буде здійснюватися на основі їхньої участі у діяльності за напрямом євроатлантичної інтеграції. Фінальна група студентів буде затверджена Наглядовою радою програми, до складу якої увійдуть представники посольства Великої Британії в Україні, Британської Ради та уряду України.

"Я радий, що навчання та досвід Великої Британії допоможуть українським державним службовцям розвинути свої навички володіння англійською мовою, що є життєво важливим для євроатлантичної інтеграції України. Наша спільна робота є ще одним прикладом процвітання зв'язків між Великою Британією та Україною, оскільки ми будуємо партнерство, яке принесе користь народам обох наших країн на довгі роки", – прокоментував посол Британії в Україні Мартін Гарріс.