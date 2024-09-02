Велика Британія протягом трьох років навчатиме українських держслужбовців англійської мови
Велика Британія навчатиме українських держслужбовців англійської мови. Програма триватиме три роки, на неї британський уряд спрямує 3 млн фунтів стерлінгів
Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.
Згідно з повідомленням, програма буде зосереджена на підготовці державних службовців, які працюють у сферах, пов'язаних з євроатлантичною інтеграцією України. Навчання проходитимуть 1400 людей щороку. Програма включатиме індивідуальні уроки, заняття у малих групах, воркшопи та онлайн-курси.
Усі міністерства матимуть можливість номінувати кандидатів на участь у програмі з вивчення англійської мови. Остаточний відбір студентів буде здійснюватися на основі їхньої участі у діяльності за напрямом євроатлантичної інтеграції. Фінальна група студентів буде затверджена Наглядовою радою програми, до складу якої увійдуть представники посольства Великої Британії в Україні, Британської Ради та уряду України.
"Я радий, що навчання та досвід Великої Британії допоможуть українським державним службовцям розвинути свої навички володіння англійською мовою, що є життєво важливим для євроатлантичної інтеграції України. Наша спільна робота є ще одним прикладом процвітання зв'язків між Великою Британією та Україною, оскільки ми будуємо партнерство, яке принесе користь народам обох наших країн на довгі роки", – прокоментував посол Британії в Україні Мартін Гарріс.
- 28 червня 2023 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким передбачається закріпити статус англійської як мови міжнародного спілкування.
- 22 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні.
- 4 червня 2024 року ВРУ в другому читанні ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні, а 26 червня Зеленський його підписав.
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