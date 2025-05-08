Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Мерцом
Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом. Сторони обговорили подальшу співпрацю між країнами
Про це Зеленський повідомив 8 травня у Telegram.
Він привітав Мерца з обранням на посаду канцлера й побажав йому успіхів.
Зеленський наголосив на важливості збереження лідерської ролі Німеччини в підтримці України — як у захисті від російської агресії, так і в подальшому відновленні країни після завершення війни.
За словами президента, між Україною та Німеччиною є значний потенціал партнерства, і сторони вже домовилися працювати над реалізацією конкретних ініціатив.
Президент підкреслив, що отримав від канцлера запевнення у продовженні підтримки України, що стало важливим сигналом.
"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - написав Зеленський.
Окрему увагу у розмові було приділено посиленню дипломатичних зусиль задля досягнення справедливого миру. Лідери також домовилися про подальший графік двосторонніх контактів.
- 6 травня Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини.
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