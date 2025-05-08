Зеленський провів першу телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Мерцом

Про це Зеленський повідомив 8 травня у Telegram.

Він привітав Мерца з обранням на посаду канцлера й побажав йому успіхів.

Зеленський наголосив на важливості збереження лідерської ролі Німеччини в підтримці України — як у захисті від російської агресії, так і в подальшому відновленні країни після завершення війни.

За словами президента, між Україною та Німеччиною є значний потенціал партнерства, і сторони вже домовилися працювати над реалізацією конкретних ініціатив.

Президент підкреслив, що отримав від канцлера запевнення у продовженні підтримки України, що стало важливим сигналом.

"Є великий потенціал партнерства між Україною та Німеччиною, і ми вже домовилися працювати над реалізацією багатьох важливих речей. Обговорили перспективи співпраці. Пан канцлер запевнив у продовженні підтримки України. Було важливо це почути", - написав Зеленський.

Окрему увагу у розмові було приділено посиленню дипломатичних зусиль задля досягнення справедливого миру. Лідери також домовилися про подальший графік двосторонніх контактів.