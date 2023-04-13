Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams 

Про це заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі Мацей Яблонський, передає Укрінформ.

Ці танки Варшава торік придбала у США. Вони будуть доставлені трьома партіями.

Так, перші 14 танків потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі до кінця першого півріччя. Ще 42 танки доставлять в ту ж бригаду наприкінці серпня - на початку вересня. Третя партія у розмірі 80 танків потрапить в Польщу в грудні, після чого вони стануть на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.

Яблонський зазначив, що поставка 116 танків Abrams M1A1 не вплине на терміни головного замовлення - 250 нових танків Abrams M1A2 для польської армії.

Уже у 2025 році в країну доставлять два батальйони Abrams M1A2, а ще два - у 2026. Ними озброять 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.