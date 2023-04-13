Польща до кінця року отримає 116 танків Abrams
До кінця 2023 року Польща отримає 116 танків Abrams M1A1, а до 2026 році - 250 новіших моделей М1А2
Про це заявив інспектор Сухопутних військ в Генеральному командуванні видів збройних сил Польщі Мацей Яблонський, передає Укрінформ.
Ці танки Варшава торік придбала у США. Вони будуть доставлені трьома партіями.
Так, перші 14 танків потраплять на озброєння 1-ї варшавської бронетанкової бригади ЗС Польщі до кінця першого півріччя. Ще 42 танки доставлять в ту ж бригаду наприкінці серпня - на початку вересня. Третя партія у розмірі 80 танків потрапить в Польщу в грудні, після чого вони стануть на озброєння 19-ї механізованої бригади в Журавиці неподалік Перемишля.
Яблонський зазначив, що поставка 116 танків Abrams M1A1 не вплине на терміни головного замовлення - 250 нових танків Abrams M1A2 для польської армії.
Уже у 2025 році в країну доставлять два батальйони Abrams M1A2, а ще два - у 2026. Ними озброять 18-ту механізовану дивізію, дислоковану у східній Польщі, зокрема біля кордону з Білоруссю.
- Нещодавно стало відомо, що війна в Україні спричинила своєрідний геополітичний зсув у Європі, перемістивши "центр тяжіння НАТО" до Центральної та Східної Європи: Польщі та балтійських країн.
- Зокрема, США планують зміцнити свою військову присутність у Польщі, додатково перекинувши кілька тисяч військових, а також створивши військову базу та склади зі зброєю.
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