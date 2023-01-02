Польща готова прихистити культурні об'єкти з України, якщо буде потреба їх вивезти, - міністр культури та національної спадщини Селлін

Про це в етері "Польського радіо" заявив заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін.

"Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти", – сказав він.

Зокрема, як приклад заступник міністра Польщі навів колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції, яку тепер можна побачити в Національному музеї в Познані.

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Окрім цього, він додав, що українці, однак, вважають за краще розподіляти роботи на власній території, там, де це безпечно, хоча ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.

"Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами", – підкреслив Селлін і додав, що є плани допомогти українцям у відновленні зруйнованих пам’яток після закінчення війни.

Станом на 31 грудня було відомо, що більш як три чверті поляків вважають, що війна Росії проти України загрожує безпеці їхньої держави, приблизно така ж кількість за те, що Польща повинна приймати біженців з України.

1 січня стало відомо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда у вітальному слові з нагоди початку нового 2023 року зосередився насамперед на наслідках російської війни проти України. Цьому присвячено першу половину його виступу.