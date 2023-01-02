Польща готова прихистити культурні об'єкти з України, якщо буде потреба їх вивезти, - міністр культури та національної спадщини Селлін
Влада Польщі готова прийняти твори мистецтва з України в разі, якщо українська сторона вирішить їх вивезти для збереження в разі бойових дій
Про це в етері "Польського радіо" заявив заступник міністра культури та національної спадщини Польщі Ярослав Селлін.
"Ми підготували склади в бібліотеках, архівах і музеях, готові прийняти рухомі колекції, якщо українці вирішать їх вивезти", – сказав він.
Зокрема, як приклад заступник міністра Польщі навів колекцію картин Яцека Мальчевського зі львівської колекції, яку тепер можна побачити в Національному музеї в Познані.
Читайте також: Якщо Путін збереже обличчя, це буде останній цвях у труну повоєнного порядку, – посол Польщі в ООН
Окрім цього, він додав, що українці, однак, вважають за краще розподіляти роботи на власній території, там, де це безпечно, хоча ракетні обстріли несуть загрозу всій території Україні.
"Ми також за допомогою українців проводимо інвентаризацію всіх об’єктів, знищених росіянами", – підкреслив Селлін і додав, що є плани допомогти українцям у відновленні зруйнованих пам’яток після закінчення війни.
- Станом на 31 грудня було відомо, що більш як три чверті поляків вважають, що війна Росії проти України загрожує безпеці їхньої держави, приблизно така ж кількість за те, що Польща повинна приймати біженців з України.
- 1 січня стало відомо, що президент Республіки Польща Анджей Дуда у вітальному слові з нагоди початку нового 2023 року зосередився насамперед на наслідках російської війни проти України. Цьому присвячено першу половину його виступу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40
Купівля 40Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 41.64Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе