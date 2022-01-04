Польща планує побудувати на кордоні з Білоруссю у вигляді дамби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Висота загородження складе 5,5 метра: 5 метрів - це сталеві стовпи + півметра дроту.



Також будуть використовуватися електронні методи управління кордоном (датчики руху, камери).

На кордоні, де буде побудована дамба, буде поділ на чотири ділянки.

Роботи на кожній ділянці будуть вестися одночасно в три зміни і 24 години на добу.

3 та 4 січня, група мігрантів намагалася нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, п'ятьох осіб затримали.