Польща планує побудувати на кордоні з Білоруссю у вигляді дамби
Прикордонна служба Польщі підписала договори про будівництво капітального загородження на кордоні з Білоруссю протяжністю 180 км
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Висота загородження складе 5,5 метра: 5 метрів - це сталеві стовпи + півметра дроту.
Також будуть використовуватися електронні методи управління кордоном (датчики руху, камери).
На кордоні, де буде побудована дамба, буде поділ на чотири ділянки.
Роботи на кожній ділянці будуть вестися одночасно в три зміни і 24 години на добу.
- 3 та 4 січня, група мігрантів намагалася нелегально перетнути польсько-білоруський кордон, п'ятьох осіб затримали.
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