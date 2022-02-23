Польща планує прискорити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
У Польщі планують прискорити темпи спорудження загородження на кордоні з Білоруссю
Про повідомила речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, передає Interia.pl.
“Перші дні і тижні роботи сприймаємо як початок робіт, а потім плануємо збільшити темпи робіт”, - заявила Міхальська.
За її словами, виконавці планують розширити час виконання робіт, роботи вестимуться і у вихідні.
Польські прикордонники інформують, що досі на кордоні встановлено 635 стовпів, 40 прольотів і 2,5 тис. паль фундаменту.
За минулу добу польсько-білоруський кордон намагалися незаконно перетнути 36 осіб: громадяни Іраку, Лівану, Афганістану, Камеруну, Єгипту і Сенегалу.
- Нагадаємо, 26 січня 2022 Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю.
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