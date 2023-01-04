Польща планує візит до США для підтримки у справі воєнних репарацій від Німеччини
Заступник глави МЗС Польщі Аркадіуш Мулярчик планує поїздку до США, аби заручитися підтримкою у справі воєнних репарацій від Німеччини
Про це інформує PAP.
"Я готуюся до візиту в США. Я маю намір зустрітися в Конгресі США з конгресменами, а також сенаторами. Ми хотіли б, щоб цей візит відбувся наприкінці січня або на початку лютого. Наш посол Марек Магеровський сьогодні готує список зустрічей", - заявив заступник глави МЗС Польщі.
Мулярчик наголосив, що реакція змушує змінити стратегію переговорів з німецьким урядом - "бо тут стіна" - до спілкування з громадськістю.
Заступник глави МЗС каже, що польські зусилля знайдуть підтримку в Штатах.
"Я вважаю, що сьогодні абсолютно підтримка Америки є дуже важливою, вирішальною", - заявив Мулярчик.
Ймовірно, Держдеп США знає про це питання, адже був поінформований через посольство.
"Сьогодні я бачу велику роль Америки, її Конгресу та Сенату. Америку як країну, роль якої полягає і повинна полягати у підтримці норм міжнародного права, верховенства права і певного роду міжнародного правосуддя", - додав заступник глави МЗС Польщі.
- 1 вересня у Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, яких країна зазнала внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні.
- 15 вересня сейм Польщі схвалив резолюцію з вимогою компенсацій від Німеччини за Другу світову війну. На черзі — відшкодування від Росії. 3 жовтня МЗС Польщі надіслало дипломатичну ноту до Берліна з вимогою відшкодувати збитки.
- Напередодні, 4 жовтня, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не виплачуватиме репарації за шкоду, завдану за часів Другої світової війни.
- 5 жовтня 2022 року в міністерстві закордонних справ Німеччини отримали дипломатичну ноту від Польщі щодо виплати репарацій за збитки, завдані Польщі під час Другої світової війни.
- 3 січня Польща звернулась до ООН з проханням підтримати ініціативу щодо виплати Німеччиною воєнних репарацій за шкоду, нанесену під час Другої світової війни.
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