Про це пише Reuters.

Змагання мали пройти у Познані 21-23 квітня

Повідомляється, що 10 березня FIE дозволила фехтувальницям з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань безпосередньо перед початком кваліфікації Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Спортсменки з цих країн мають виступати під нейтральними прапорами.

"Польська федерація (PZS) повідомляє, що у зв’язку зі зміною FIE правил відбору на чемпіонат світу з фехтування серед жінок у Познані щодо учасниць і допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські паспорти, правління PZS змушене скасувати ці змагання", - йдеться в повідомленні.

Уряд України раніше заявив, що українські спортсмени не братимуть участі у змаганнях разом з російськими та білоруськими.

"Польська асоціація фехтування підтримує Федерацію фехтування України у її прагненні усунути зі змагань і світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна", - повідомляє федерація.