Польща скасувала жіночі змагання Кубка світу з фехтування через участь спортсменок із РФ і Білорусі
Польща скасувала змагання Кубка світу з фехтування серед жінок після того, як Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила російських і білоруських спортсменок
Про це пише Reuters.
Змагання мали пройти у Познані 21-23 квітня
Повідомляється, що 10 березня FIE дозволила фехтувальницям з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань безпосередньо перед початком кваліфікації Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Спортсменки з цих країн мають виступати під нейтральними прапорами.
"Польська федерація (PZS) повідомляє, що у зв’язку зі зміною FIE правил відбору на чемпіонат світу з фехтування серед жінок у Познані щодо учасниць і допоміжного персоналу, які мають російські та білоруські паспорти, правління PZS змушене скасувати ці змагання", - йдеться в повідомленні.
Уряд України раніше заявив, що українські спортсмени не братимуть участі у змаганнях разом з російськими та білоруськими.
"Польська асоціація фехтування підтримує Федерацію фехтування України у її прагненні усунути зі змагань і світового фехтувального середовища людей, які підтримують жорстоку війну в Україні та схвалюють режим Володимира Путіна", - повідомляє федерація.
- 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив "протокольне" рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.
- 28 березня відбувся виконком МОК, на якому комітет не визначився з допуском атлетів з РФ та Білорусі до Олімпіади, але рекомендував федераціям за певних умов дозволити їм брати участь у змаганнях.
- Міністерство молоді та спорту має намір позбавляти статусу національних ті федерації, які не будуть бойкотувати змагання за участі росіян і білорусів.
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