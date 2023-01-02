Це прокоментував державний секретар Канцелярії Прем'єр-міністра Станіслав Зарин у twitter.

Зарин розповів, що ця тема є постійним елементом пропаганди в російській інфосфері. Цього разу з таким наративом виступив російський пропагандист Подберьозкін, який заявив про "масові втрати серед польських найманців". Пропагандист також сказав, що у бойових діях на боці України беруть участь не "окремі найманці", а цілі "військові частини" з поляків, перевдягнених в українську форму.

За словами Подберьозкіна, "знищення найманців" росіянами має на меті досягти "політичного ефекту".

"Він запропонував передати тіла поляків із фронту в Україні до посольства Польщі у Москві або створити для них окремий цвинтар на окупованій Росією території України", - пише Зарин.

Секретар пояснив, що поширення російськими "експертами" неправдивого наративу про підрозділи польських солдатів, які воюють в Україні, є частиною прагнення Кремля зобразити Польщу розпалювачем війни, що затягує конфлікт.

Російська пропаганда поширила фейк з "покаранням полоненого" поблизу Бахмута захисника України. Але "полонений" перебуває зараз у Києві.

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