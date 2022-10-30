Польща та країни ЄС допоможуть Україні експортувати зерно: що відомо
Польща та інші держави-члени Європейського Союзу продовжать надавати Україні підтримку в експорті зерна до третіх країн
Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у твіттері.
"Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних вантажів", - йдеться у повідомленні.
У МЗС Польщі зазначили, що дії РФ свідчать про відсутність намірів дотримуватися міжнародних домовленостей.
- 29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський упевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні
- Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.31
- Актуальне
- Важливе