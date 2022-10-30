Про це повідомила пресслужба МЗС Польщі у твіттері.

"Польща разом із партнерами з ЄС готова й надалі працювати, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних вантажів", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Польщі зазначили, що дії РФ свідчать про відсутність намірів дотримуватися міжнародних домовленостей.

29 жовтня Росія оголосила про "зупинення" взятих на себе зобов'язань у рамках угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що російський агресор вирішив зірвати "зернову угоду" ще у вересні

Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення Росії заблокувати зернову угоду

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb