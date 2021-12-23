Польща з весни запровадить обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19

Як повідомляє RMF24, відповідний проєкт розпорядження МОЗ Польщі було оприлюднено у четвер, 23 грудня.



Згідно з указом люди, які працюють у медичній сфері, працюють та надають фармацевтичні послуги, а також студенти, які навчаються за медичною спеціальністю, мають бути вакциновані від COVID-19 не пізніше 1 березня 2022 року.



Щеплення повинні бути зроблені за базовою схемою: дві або одна доза, залежно від характеристики вакцини.



Ті, хто вже вакцинувався більш ніж 6 місяців тому, до початку весни повинні щепитися бустерною дозою.



Зазначається, що нововведення є необхідним у зв'язку з подальшими хвилями епідемії, спричиненої вірусною інфекцією COVID-19.

Нагадаємо, 15 грудня Польща повідомила про введення нових карантинних обмежень та посилила правила в'їзду до країни, у тому числі для українців.

У четвер, 16 грудня, Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном".