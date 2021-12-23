Польща з весни запровадить обов'язкову вакцинацію медпрацівників від COVID-19
Уряд Польщі планує зробити вакцинацію від коронавірусу для медичних працівників обов’язковою з 1 березня 2022 року
Як повідомляє RMF24, відповідний проєкт розпорядження МОЗ Польщі було оприлюднено у четвер, 23 грудня.
Згідно з указом люди, які працюють у медичній сфері, працюють та надають фармацевтичні послуги, а також студенти, які навчаються за медичною спеціальністю, мають бути вакциновані від COVID-19 не пізніше 1 березня 2022 року.
Щеплення повинні бути зроблені за базовою схемою: дві або одна доза, залежно від характеристики вакцини.
Ті, хто вже вакцинувався більш ніж 6 місяців тому, до початку весни повинні щепитися бустерною дозою.
Зазначається, що нововведення є необхідним у зв'язку з подальшими хвилями епідемії, спричиненої вірусною інфекцією COVID-19.
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