Польська партія "Право і справедливість" розігнала проти України безпрецедентну кампанію, - політик Чех
Польський політик Мирослав Чех в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що партія "Право і справедливість", борючись за голоси польських виборців, хоче відібрати електорат у проросійської антиукраїнської партії "Конфедерація"
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Коли партія "Право і справедливість" програє демократичній опозиції, то я скажу, що погані вчинки покарані будуть ще при житті. "Право і справедливість" розігнала проти України величезну безпрецедентну кампанію, враховуючи й зерно, і біженців, і заяви про призупинення військової допомоги – цього всього не потрібно було робити. Результат є такий – підтримка та допомога біженців з України зменшилась з 60% до 30%", - зауважив польський політик.
За його словами, піднявся негатив до цієї підтримки. Б'ють українських жінок десь по якихось селах. Остання інформація була, що українка-біженка йшла з 5-тирічною дитиною, а двоє п'яних причепилися до неї. І таких інцидентів, на жаль, прибуває.
"А це все результат дії політиків. Я знаю трохи польське суспільство, поляки не були втомлені від допомоги Україні. Однак тут є вина політиків, що пробують на цьому грати й збирати бали. Бо "Право і справедливість" продумала, що треба зайти на електорат проросійської антиукраїнської партії "Конфедерація" і притягнути цих виборців на себе. Результат поки виглядає так, що "Право і справедливість" втрачає маленьку підтримку і "Конфедерація" також втратила і втрачає підтримку. І Слава Богу, як що так буде. Кажу ж, що погані вчинки будуть покарані, не варто грати", - резюмував Чех.
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