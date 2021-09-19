Польські прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю тіла трьох людей

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у twitter.

"Cьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі з Білоруссю виявлено тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура”,- заявили прикордонники.

Речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська пізніше уточнила, що загиблими, ймовірно, є нелегальні мігранти.



Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z ???????? znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021