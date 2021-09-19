Польські прикордонники виявили на кордоні з Білоруссю тіла трьох людей
Прикордонники виявили на кордоні Польща та Білорусі тіла трьох нелегальних мігрантів
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі у twitter.
"Cьогодні, 19 вересня, у прикордонному районі з Білоруссю виявлено тіла трьох осіб. Подальші дії у цій справі здійснює прокуратура”,- заявили прикордонники.
Речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська пізніше уточнила, що загиблими, ймовірно, є нелегальні мігранти.
- Нагадаємо, 18 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у Білорусі сконцентровано понад 10 тис. мігрантів, яких можуть використати для гібридної атаки на Євросоюз.
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