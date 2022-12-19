Польський тижневик Wprost зобразив українських військових на обкладинці різдвяного номера
Польське видання Wprost розповіло про злочини російських військових в Україні, непросте українське Різдво і зобразило на обкладинці цьогорічні реалії святкування
Про це йдеться на сторінці видання у фейсбуці.
"Під час свят у житті багатьох українців панує тиша. Тиша, відчутним слідом якої буде порожнє місце за столом", - пишуть у тижневику, згадуючи українських військових, які не зможуть повернутися додому на свята.
Відомо, що номер розповідає про злочини російських військових в Україні, мобілізацію в РФ, а також про непросте українське Різдво.
- 14 грудня захисник з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов повідомив про те, що з'явився на обкладинці в інклюзивному календарі із ЗСУ на 2023 рік. Військовий також зазначив, що сподівається, що його медійність допоможе привернути увагу до поранених хлопців і проблем з якими вони стикаються.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе