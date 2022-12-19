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"Під час свят у житті багатьох українців панує тиша. Тиша, відчутним слідом якої буде порожнє місце за столом", - пишуть у тижневику, згадуючи українських військових, які не зможуть повернутися додому на свята.

Відомо, що номер розповідає про злочини російських військових в Україні, мобілізацію в РФ, а також про непросте українське Різдво.

14 грудня захисник з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов повідомив про те, що з'явився на обкладинці в інклюзивному календарі із ЗСУ на 2023 рік. Військовий також зазначив, що сподівається, що його медійність допоможе привернути увагу до поранених хлопців і проблем з якими вони стикаються.