Польський уряд випустив посібник про те, як підготуватися до війни

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SkyNews.



За попередніми даними, польська влада випустила посібник для громадян, в якому пояснюється, як підготуватися до війни.

У документі оговорюється, як діяти під час нападів із застосуванням звичайної, хімічної або ядерної зброї. Крім того розповідається про системи оповіщення населення, які будуть використовуватись у випадках нападу.

Людям радять запастися водою, їжею, ліками, батарейками та ліхтариками на випадок відключення електроенергії.

Уряд Республіки Польща повідомив, що повинен підготувати громадян до будь-яких можливих сценаріїв. Попри це, влада заперечує будь-яке відношення публікації до війни в Україні.

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