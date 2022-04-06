Польський уряд випустив посібник про те, як підготуватися до війни
Уряд Республіки Польща випустив посібник з інструкціями на випадок початку на території країни воєнних дій
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SkyNews.
За попередніми даними, польська влада випустила посібник для громадян, в якому пояснюється, як підготуватися до війни.
У документі оговорюється, як діяти під час нападів із застосуванням звичайної, хімічної або ядерної зброї. Крім того розповідається про системи оповіщення населення, які будуть використовуватись у випадках нападу.
Людям радять запастися водою, їжею, ліками, батарейками та ліхтариками на випадок відключення електроенергії.
Уряд Республіки Польща повідомив, що повинен підготувати громадян до будь-яких можливих сценаріїв. Попри це, влада заперечує будь-яке відношення публікації до війни в Україні.
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