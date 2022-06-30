Поляків звинувачували в русофобії, а виявилося, що ми були праві, - Дуда на саміті НАТО

Про це у виступі на саміті НАТО в Мадриді сказав президент Польщі Анджей Дуда, пише Rzeczpospolita.

"Росія показала своє обличчя, яке поляки давно зналиНас звинувачували в русофобії, коли ми говорили, що росіяни не мають принципів, але мають імперські апетити, що Росія хоче розширити свій вплив, що вона веде експансію в усіх галузях, включно з енергетикою. Тоді на нас дивилися з недовірою, нас критикували. Та сьогодні, на жаль, все це виявляється правдою. Сьогодні Росія – агресором, який порушує норми міжнародного права, скоює злочини проти мирного населення і це вже зрозуміло всім. Якщо хтось і несе відповідальність за цю війну, то це Росія і, зокрема, Володимир Путін", – заявив Дуда.

Він вважає, що рішення ухвалені на саміті НАТО свідчать про поразку Росії. Адже якщо Путін вирішив напасти на Україну, щоб розширити "русский мир" та вплив РФ, то він зараз глибоко розчарований, вважає Дуда. НАТО виявилося серйозною, впевненою та рішучою організацією.

"Путін хотів послабити НАТО, але натомість він зустрів єдність, зустрів швидкі рішення, миттєву та потужну підтримку України. З моменту російської агресії минуло вже більше 100 днів, тоді як у Москві планували захопити Україну за кількадесят годин. Що ще важливо – до НАТО долучаються держави, які десятиліттями чи навіть століттями, як Швеція, були нейтральними. Це – протилежність до того, чого хотів досягти Володимир Путін", – зазначив президент Польщі.

Дуда також висловив сумнів у тому, що Білорусь повноцінно вступить у війну в Україні.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, коли у військовому плані Білорусь не є окремою від Росії країною. Путін включив Білорусь до складу Росії, Білорусь стала частиною Західного військового округу РФ. Тому я не відчуваю небезпеки з боку режиму Лукашенка. Небезпека є, вона реальна, але це – небезпека, що йде від Росії", – підсумував Анджей Дуда.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін повинен зупинити війну і вивести свої війська з України.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане зазначив, що НАТО збільшить підтримку України, а залякування Росії – не діє.

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