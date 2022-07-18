"Полювання" на ППО NASAMS, яке оголосили росіяни, - одна із найскладніших задач, яку можна поставити, - головний редактор Defense Express Катков

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Щодо так званого полювання на NASAMS - насправді це одна із найскладніших задач, яку можна поставити. Справа в тому, що засобами космічної чи авіаційної розвідки ця установка розглядається як звичайна вантажівка, тобто це не спеціалізоване шасі. Вона реально згори виглядає як звичайна військова вантажівка - виявити та ідентифікувати її - це уже астрономічна задача", - зазначив він.

Катков зазначив, що ці системи регулярно переміщуються, що ускладнює їх вистежування.

"Треба розуміти, що у РФ є лише виключно умовна високоточна зброя, яка може бити по координатам. Навіть, якщо є загроза потрапити під обстріл, то в будь-якому випадку NASAMS бере і переїжджає в інше місце і ракета б'є у "молоко". Дійсно, розгорнути таке повноцінне полювання за такими системами - це як заява Шойгу, який наказав активізувати бойові дії. Вона не погоджена з заявою Путіна про оперативну паузу і навіть зі стандартною мантрою, що все йде за планом. Якщо все йде за планом, чого активізуватися?" - підсумував він.