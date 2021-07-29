Помер басист рок-гурту ZZ Top Дасті Гілл
Бас-гитарист рок-гурту ZZ Top Дасті Гілл помер у своєму будинку в Х'юстоні
Про це повідомила пресслужба гурту у Facebook.
У дописі йдеться, що Гілл помер уві сні
21 липня стало відомо, що він Гілл отримав травму стегна, гурт продовжив турне без нього.
Музикант народився в Техасі у 1949 році. Він став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top.
У 1973 році група випустила один зі своїх найвідоміших хітів “La Grange”.
Надалі музиканти випустили хіти "Tush", "Sharp Dressed Man" та "Gimme All Your Lovin" у 1983 році та "Rough Boy" та "Sleeping Bag" у 1985 році.
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