Помер басист рок-гурту ZZ Top Дасті Гілл

Про це повідомила пресслужба гурту у Facebook.



У дописі йдеться, що Гілл помер уві сні



21 липня стало відомо, що він Гілл отримав травму стегна, гурт продовжив турне без нього.

Музикант народився в Техасі у 1949 році. Він став співзасновником і незмінним учасником ZZ Top.

У 1973 році група випустила один зі своїх найвідоміших хітів “La Grange”.

Надалі музиканти випустили хіти "Tush", "Sharp Dressed Man" та "Gimme All Your Lovin" у 1983 році та "Rough Boy" та "Sleeping Bag" у 1985 році.