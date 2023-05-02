Помер польський журналіст і письменник Павел Смоленський

Про смерть повідомила його дружина Марія Фредро-Смоленська

"Сьогодні, 2 травня 2023 року, о 13:30 помер наш коханий чоловік, Павел Смоленський, найчудовіший чоловік і друг, найкращий батько, великий тесть, найкращий дідусь", - написала вона.

Павло Смоленський народився 7 липня 1959 року у Варшаві. Він був визнаним журналістом і репортером, а також письменником. 1989 року став журналістом Gazeta Wyborcza, з якою був пов’язаний до самої смерті. До того дописував у польський "самвидав" на теми зовнішньої і внутрішньої політики. Його репортажі друкували в паризькому часописі "Культура".

За книгу "Похорон для різуна" (2003 р.) отримав нагороду Польсько-українського примирення. 2006 року ця книжка з'явилася в українському перекладі.

Також Смоленський був нагороджений премією ім. Курта Шока за репортажі з Іраку, орденом "За інтелектуальну відвагу".