Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не раз говорив, що зіткнення Росії з НАТО - незворотний процес, і ці зіткнення вже були. Однак ми маємо політичне рішення від США та країн Альянсу не помічати таких інцидентів, які були досить серйозними. Над Чорним морем російський винищувач атакував на знищення британський винищувач, але не спрацювала у росіян ракета. Також ракети падали на територію країн НАТО. Тобто країни Альянсу будуть робити все можливе, щоб інформаційно прикривати ці факти", - зазначив дипломат.

Валерій Чалий припустив, що Путін хотів би короткого зіткнення з НАТО, яке б не закінчилося потім для нього реальним протистоянням. І Путін це може зробити, бо РФ це робила і в інших місцях, у тому числі за допомогою вагнерівців у Сирії.

"Я скептично дивлюся, що це призведе до розгортання позиції НАТО. На жаль, Путін теж бачить, що зараз робить Альянс, і яка стратегія реалізується. Стратегія керованої війни, яку хочуть реалізувати наші партнери, можливо раніше мала більше переваг, як не допущення ескалації та не застосування ядерної зброї. Однак зараз, якщо вони цю стратегію не будуть змінювати, то це буде величезна їхня помилка. Не тільки я, а й багато військових розвідки бачать цю політичну помилку. Називаймо речі своїми іменами, тобто ставити умови такого цивілізаційного конфлікту, який може створити загрозу для всіх правил у світі, у залежність від якихось передвиборчих кампаній – це катастрофа. Мені здається, що тут робиться колосальна помилка, яка може призвести до поганих результатів", - зауважив голова Українського кризового медіацентру.

Чалий вважає, що західні партнери дуже серйозно помиляються у своїй здатності контролювати всі процеси, вірячи дотепер росіянам.

"Зараз таке відчуття, що Захід вперся у свою стратегію, яку не хоче змінювати відповідно до ситуації. Просто чекають, що відбудеться найближчі місяці на фронті. У всіх зараз склалося хибне враження про можливості завершення гарячої фази війни у цьому році та про те, що можна знайти рішення, яке Україна також змушена буде виконати. Я бачив такі ситуації у минулому в Україні, і ці хитро закручені концепції, де немає суб'єкта українського народу, розвалюються, хто б їх не планував", - підсумував дипломат.