Понад 10 китайських військових літаків перетнули Тайванську протоку та увійшли в зону протиповітряної оборони острова
Одинадцять китайських військових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню, разом з цим вони увійшли в зону протиповітряної оборони острова
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що 11 китайських військових літаків перетнули середню лінію в Тайванській протоці. Лінія є неофіційним буфером для запобігання ненавмисним військовим зіткненням між Тайванем і Китаєм.
Відомо, що китайські літаки перетнули середню лінію Тайванської протоки після того, як країна оголосила про завершення масштабних військових навчань навколо Тайваню. Навчання почалися минулого тижня після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Аналітики кажуть, що щоденні перельоти свідчать про намір Китаю посилити тиск на Тайвань, зробивши такі рейси рутинними.
- 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.
- 5 серпня КНР повідомила про згортання співпраці зі США через візит на Тайваню Ненсі Пелосі.
- 6 серпня ЗМІ повідомили, що в міноборони Китаю вже тиждень ігнорують спілкування з Пентагоном на тлі загострення у відносинах між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань.
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