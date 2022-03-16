Понад 100 тисяч британців нададуть житло українським біженцям - Джонсон

Про це повідомив прем'єр Британії Борис Джонсон.



"Це фантастично, що понад 100 000 людей та організацій виявили свою зацікавленість у підтримці українців, які тікають від війни за програмою “Дім для України”. Дякуємо всім по всій країні, хто до цього часу запропонував свою допомогу", - написав Джонсон у своєму Twitter.



Нагадаємо, міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс та актор Бенедикт Камбербетч сказали про готовність прийняти біженців з України у себе вдома.

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Програма "Дім для України" передбачає, що Британія буде платити людям 350 фунтів стерлінгів на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям принаймні окрему кімнату або окреме житло. Від них не очікується, що вони забезпечать їжу та витрати на проживання, але вони можуть запропонувати це.​​​​​​​