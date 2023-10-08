Понад 200 загиблих, десятки узятих в заручники: що робив ХАМАС з музичним фестивалем Nature Party

Про це пише JNS.

Фестиваль розпочався о 23:00 і тривав всю ніч, переважна кількість відвідувачів заходу - молоді люди у віці 20-30 років.

Очевидці розповідають, що спочатку почули звуки вибухів, після чого на фестиваль увірвалися озброєні терористи.

"Спочатку ми почули ракетний обстріл; після цього пролунали крики "терористи, терористи, біжіть". Я побачив закривавленого поліцейського. Він сказав мені: "Просто йди. Геть звідси", - поділився очевидець.

У мережі також з'явилися кадри, як молоді люди масово втікають від найманців ХАМАСу.

Nature Party, The outdoor trance music festival was held in honor of the Sukkot festival. Produced by NOVA productions, it began at 11 p.m. and continued all night, attended by thousands of Israelis aged 20-40 from all over the country, according to Reuven. Here's a video of the… pic.twitter.com/502lVIuCcV — Real Life Footage (@RealLifeFootage) October 8, 2023

Один з присутніх розповів, що терористи у військовій формі приїхали на фурах та відкрили вогонь по натовпу.

"Півсотні терористів приїхали на фурах, одягнені у військову форму. Вони стріляли автоматними чергами, і ми дійшли до того, що всі зупинили свої машини й розбіглися. Я сховалася у кущах, а вони просто почали розстрілювати людей. Я бачила маси поранених тіл, розкиданих навколо, поки я сиділа у кущах і намагалася зрозуміти, що відбувається", - розповіла ще одна очевидиця.

Згідно з останніми даними, 250 ізраїльтян були вбиті одразу після початку бойових дій близько 6:30 ранку. Багатьох відвідувачів терористи вивезли на територію Сектора Гази - мережею шириться відео, на якому видно викрадення однієї з відвідувачок заходу.

This is Noa, a girl who was at a nature party and has now been kidnapped by the terrorists,

And there are many other people who were kidnapped just like her

We pray that everyone who was kidnapped will return home safely#Israel #Israel_under_attack follow for more information!!! pic.twitter.com/ZTET0O1oZD — Stay-with-us (@DollarAndSense_) October 8, 2023

Окрім того, футбольна команда Хапоель Тель-Авів повідомила, що колишній нападник Ліор Асулін був серед загиблих на фестивалі.

"З великим сумом, після багатьох годин, коли його оголосили зниклим безвісти, нам повідомили, що наш колишній гравець Ліор Асулін був убитий терористами на вечірці в Реїмі", - йдеться у повідомленні.

Події в Ізраїлі

Ранком суботи, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу у кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі.

Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна знаходиться "у стані війни".

Для ударів по командним пунктам палестинців ЦАГАЛ активно задіював авіацію. Також розпочато зачистку окупованих ХАМАСом громад.

Окрім того, є велика загроза, що з півночі по Ізраїлю може вдарили шиїтська "Хезболла", адже її головний партнер і постачальник Ісламська Республіка Іран (ІРІ) закликала джихадистів "звільнити Єрусалим".

У неділю, 8 жовтня, кабінет міністрів безпеки Ізраїлю офіційно оголосив воєнний стан згідно зі статтею 40 Основного закону країни - це перше подібне рішення за 50 років.

Детальніше про перебіг подій - у текстовій трансляції Еспресо.