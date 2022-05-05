Понад 3 тис. мирних жителів України загинули за час повномасштабного російського вторгення, – ООН

Про це у своєму звіті повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Ще 3 451 людина отримала поранення різної ступені важкості, з них 328 дітей. Найбільша кількість постраждалих у Донецькій та Луганській областях – 1 695 поранених.

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – говорять в ООН.