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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Понад 3 тис. мирних жителів України загинули за час повномасштабного російського вторгення, – ООН

Понад 3 тис. мирних жителів України загинули за час повномасштабного російського вторгення, – ООН

5 травня, 2022 четвер
18:15
війна з Росією маріуполь жертви росіяни вбили

Від початку повномасштабного російського вторгення в Україну загинули 3 280 цивільних громадян, серед яких 231 дитина

Про це у своєму звіті повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Ще 3 451 людина отримала поранення різної ступені важкості, з них 328 дітей. Найбільша кількість постраждалих у Донецькій та Луганській областях – 1 695 поранених.

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – говорять в ООН.

  •  4 травня маріупольским гуманітарним коридором евакуювали 344 людини: це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.
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ООН
втрати
цивільне населення
загиблі діти
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