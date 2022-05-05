Понад 3 тис. мирних жителів України загинули за час повномасштабного російського вторгення, – ООН
Від початку повномасштабного російського вторгення в Україну загинули 3 280 цивільних громадян, серед яких 231 дитина
Про це у своєму звіті повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Ще 3 451 людина отримала поранення різної ступені важкості, з них 328 дітей. Найбільша кількість постраждалих у Донецькій та Луганській областях – 1 695 поранених.
"Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари", – говорять в ООН.
- 4 травня маріупольским гуманітарним коридором евакуювали 344 людини: це жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки.
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