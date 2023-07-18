Про це інформує Reuters, посилаючись на опитування соціологічної компанії YouGov.

За те, що рішення про вихід Великої Британії з ЄС, або ж Brexit, у 2016 році було помилковим, попри незначні економічні вигоди, проголосувало 57% британців. Лише 32% вважають рішення правильним.

Понад половина респондентів, 55%, зазначили, що проголосували б за повернення до ЄС, 31% - нічого б не змінював. Результати опитування свідчать про "помірний зсув" у порівнянні із січнем 2021 року. Тоді 49% британців повідомили, що проголосували б за приєднання до ЄС, проти висловились 37%.

У травні прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Brexit має переваги, посилаючись на свою політику "вільних портів" і зниження ПДВ. Проте, на думку економістів, це навряд чи сприятиме зростанню британської економіки, але може мати обмежену користь як інструмент регіонального розвитку.

Крім того, бізнес-опитування вказують на Brexit як на одну з причин стагнації британських інвестицій.

Опитування, проведене YouGov серед понад 2 тисяч британців показало, що 63% респондентів вважають Brexit скоріше провалом, ніж успіхом, порівняно з 12%, які називають його успішним. Ще 18% висловили думку, що вважають його ні тим, ні іншим.

Довідково. 31 січня 2020 року Велика Британія завершила своє 47-річне членство в Євросоюзі. Рішення про вихід з Європейського Союзу, який також називають Brexit, Велика Британія прийняла на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців при явці понад 72%. Загалом в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.