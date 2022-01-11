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Понад 50% європейців заразяться "Омікроном" у найближчі 6-8 тижнів, - ВООЗ

11 січня, 2022 вiвторок
15:27
Світ Польща covid

Більше половини населення Європи буде інфіковано штамом коронавірусу "Омікрон" протягом найближчих 6-8 тижнів, але поки що не слід розглядати COVID-19 як ендемічну хворобу, подібну до грипу

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 11 січня, директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге заявив, що варіант COVID-19 "Омікрон" найближчим часом заразить понад половину європейців.

За його словами, протягом першого тижня 2022 року в Європі було зареєстровано понад 7 млн нових випадків. Таким чином, кількість випадків зросла більш ніж удвічі за двотижневий період.

"З такими темпами Інститут метрики та оцінки здоров’я прогнозує, що більше 50% населення регіону будуть інфіковані "Омікроном" протягом наступних 6-8 тижнів", - заявив Клюге, посилаючись на дослідницький центр Університету Вашингтону.

З’являються докази того, що "Омікрон" більше впливає на верхні дихальні шляхи, ніж на легені, викликаючи м’які симптоми, ніж попередні варіанти. Проте ВООЗ попереджає, що для підтвердження цього все ще потрібні додаткові дослідження.

Старша спеціалістка ВООЗ з надзвичайних ситуацій в Європі Кетрін Смолвуд зазначила, що поки що рано розглядати COVID-19 як ендемічну хворобу, а не як пандемію, без реєстрації кожного випадку та без тестування всіх людей із симптомами. 

За її словами, ендемічність вимагає стабільної та передбачуваної передачі.

"Згодом він може стати ендемічним, але закріпити це до 2022 року на даному етапі трохи складно", - сказала вона.

  • 1 січня голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус заявив, що пандемія COVID-19 завершиться у 2022 році за умови рівномірного розподілу вакцин у світі.
  • Раніше у ВООЗ заявили, що ситуація з COVID-19 у всьому світі залишатиметься тяжкою найближчі три місяці, але кінець уже проглядається.

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Європа
ВООЗ
Коронавірус
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