Понад 600 чехів виявили бажання воювати за Україну
Понад 600 чехів хочуть вступити в Інтернаціональний легіон територіальної оборони в Україні
Про це повідомляє Dennik.cz.
Ці інформацію повідомив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до українського війська.
- Нагадаємо, майже 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ.
- Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону".
- Українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
0°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе
2022, субота
12 березня
21:14
Приблизно 80 людей, які служили в окупованому Криму відмовились воювати проти України, - Ґрати
20:17
Ексклюзив
Російські окупанти не воюють з ЗСУ, вони чинять геноцид українців, – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
19:58
Порошенко передав бійцям ЗСУ та теробороні 450 бронежилетів, вантажівки та бойові пікапи – "бандеромобілі", озброєні кулеметами ПКМ
19:47
Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдореферендум
19:39
Росіяни розстріляли колону жінок і дітей, які їхали гуманітарним коридором на Кивщині, убито 7 людей, - розвідка
19:28
Ексклюзив
Путін оголює кордон Росії на Далекому Сході, це сприятлива ситуація для Японії та Китаю згадати про свої території, – політолог
19:10
На Волинському напрямку з боку окупантів можливі диверсії на військових та цивільних об’єктах, - Генштаб
18:41
Депутати Херсонщини готують реакцію на підготовку окупантами псевдореферендуму щодо "ХНР", - перший заступник голови облради
18:34
Путін не готовий зупинити війну, але йому повідомили, що він має припинити руйнування, - подробиці переговорів від делегації Макрона
18:33
Комітет з питань цифрової трансформації закликає українців не перевантажувати мобільні мережі, щоб завжди залишатися на зв’язку
18:00
Іноземні користувачі Airbnb забронювали житло в Україні на $15 млн, щоб допомогти українським підприємцям
17:47
Учасники злочинів проти цивільних українців: розвідка опублікувала список бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ
17:36
"Дали команду х**рити всіх підряд – цивільних, дітей": СБУ перехопила розмови російських окупантів у Харкові
17:24
Заморожені Заходом $300 млрд Центробанку РФ зарезервували для відбудови України, - радник президента Устенко
17:23
На Запоріжжі російські окупанти танком розчавили автівку з цивільними: троє загиблих, серед них – дитина
17:18
Макрон і Шольц після розмови з Путіним обговорили з Зеленським перспективи мирного врегулювання і злочини РФ
16:55
Близько 1300 людей, - Зеленський назвав втрати українського війська за час повномасштабного вторгнення РФ