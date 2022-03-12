Понад 600 чехів виявили бажання воювати за Україну

Про це повідомляє Dennik.cz.

Ці інформацію повідомив офіс президента Чехії. Там зазначають, що держава забезпечить підтримку всім громадянам, які вирішать вступити до українського війська.

Нагадаємо, майже 400 шведів зголосилися воювати в українській армії після нападу РФ.

Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону".

Українців із Французького іноземного легіону відпустять на російсько-українську війну в повному екіпіруванні, а Україна створить підрозділ тероборони з іноземців.