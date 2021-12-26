Понад 80% білорусів живуть менше ніж на 11 тис. грн на місяць, - офіційна статистика

Ці відомості можна знайти на сайті установи.



"43% населення третьому кварталі цього року змушені були задовольнятися щомісячними доходами до 600 рублів ($238). Ще 40% жили на 600-1000 рублів на місяць. "Багатіями", що живуть на 1000 і більше рублів на місяць ($397), були лише 17,5% жителів країни", - звертає увагу опозиційне медіа Nexta.







"Здається, незабаром ще одна статистика зникне із сайту Белстату...", - не виключає видання.



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Слід наголосити, що за курсом на 26 грудня 2021 року, 1 тис. білоруських рублів дорівнює 10 806 грн.





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