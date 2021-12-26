Понад 80% білорусів живуть менше ніж на 11 тис. грн на місяць, - офіційна статистика
Національний статистичний комітет Республіки Білорусь оприлюднив показники рівня життя населення країни станом за третій квартал (з липня по вересень) 2021 року
Ці відомості можна знайти на сайті установи.
"43% населення третьому кварталі цього року змушені були задовольнятися щомісячними доходами до 600 рублів ($238). Ще 40% жили на 600-1000 рублів на місяць. "Багатіями", що живуть на 1000 і більше рублів на місяць ($397), були лише 17,5% жителів країни", - звертає увагу опозиційне медіа Nexta.
"Здається, незабаром ще одна статистика зникне із сайту Белстату...", - не виключає видання.
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Слід наголосити, що за курсом на 26 грудня 2021 року, 1 тис. білоруських рублів дорівнює 10 806 грн.
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