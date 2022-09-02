Понад 80% угорців проти закриття в’їзду росіянам і надання зброї Україні, - опитування
Переважна більшість угорців не підтримує санкції ЄС щодо Росії, виступає проти заборони видачі віз росіянам, а також не згодні з постачаннями зброї України державами-членами ЄС
Такими є дані дослідження аналітичного центру Századvég.
"З’ясувалося, що вже запроваджені санкції не виправдали очікувань і натомість занурили країни-члени ЄС у кризу, оскільки спроби відмовитися від російських джерел енергії призвели до надзвичайної невизначеності та зростання цін на нафту, електроенергію та газ", - стверджує Századvég.
Опитування, проведене на вибірці з 1000 осіб, показує, що 81% проти того, щоб ЄС і його держави-члени надсилали зброю в Україну, і такий самий рівень спротиву забороні в’їзду російських туристів. Лише 16% і 17% респондентів згодні з цими двома пропозиціями.
"Переважна більшість угорців хочуть бачити мир у сусідніх зі своєю країнах, однак, на їхню думку, озброєння України має протилежний ефект, і фактично це сприяє продовженню війни, що призводить до подальших людських жертв і послаблення економіки Європи через генерацію військової інфляції", - йдеться у дослідженні.
Крім того, відсутність російських туристів також негативно вплине на доходи від європейського туризму і, відповідно, на економічні показники континенту, стверджує дослідження.
Більшість респондентів (78%) не підтримують заборону на імпорт російської нафти в Європу, навчання українських військових Євросоюзом (77%), заборону на імпорт російського газу та остаточний відхід від російського газу (75%), або заборону імпорту російського палива та сировини для АЕС (74%).
Угорці так само виступають проти заборони імпорту російського вугілля (71%), товарів і послуг з Росії в Європу (70%), російських цивільних літаків в Європі (68%) і заборони на продаж європейських товарів і послуги Росії (67%).
Результати опитування свідчать, що лише один із заходів покарання користується підтримкою більшості: 57% респондентів згодні з замороженням активів російських мільярдерів і олігархів, а 37% з цим не згодні.
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