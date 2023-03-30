Про це повідомляє Sky News.

Воллес підтвердив, що перші британські танки прибули в Україну, але сказав, що "попереду ще досить багато тренувань", перш ніж українські сили будуть готові використовувати їх у бою.

За словами міністра, танки використовуватимуть разом із німецькими бойовими машинами піхоти Marder у складі бригади чи бойової групи.

"Їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися та тренуватися у бойових діях на рівні бригади чи бойової групи – вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - сказав Воллес.

Він не взявся спрогнозувати, коли, як і де розпочнеться український контрнаступ, однак, на його думку, Україна має бажання розпочати його якомога швидше.