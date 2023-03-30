Попереду ще багато тренувань, перш ніж ЗСУ будуть готові використовувати танки Challenger 2 у бою, – Воллес
Очільник міноборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що ЗСУ зможуть використовувати танки Challenger 2 у бою, коли пройдуть достатню підготовку
Про це повідомляє Sky News.
Воллес підтвердив, що перші британські танки прибули в Україну, але сказав, що "попереду ще досить багато тренувань", перш ніж українські сили будуть готові використовувати їх у бою.
За словами міністра, танки використовуватимуть разом із німецькими бойовими машинами піхоти Marder у складі бригади чи бойової групи.
"Їхнє (українське військове) керівництво має вправлятися та тренуватися у бойових діях на рівні бригади чи бойової групи – вести бій за зразком НАТО або за західним зразком", - сказав Воллес.
Він не взявся спрогнозувати, коли, як і де розпочнеться український контрнаступ, однак, на його думку, Україна має бажання розпочати його якомога швидше.
- Велика Британія також оголосила про намір передати Україні снаряди зі збідненим ураном.
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