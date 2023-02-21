Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях. Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча й зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів щодо Бахмутського та Лиманського напрямків. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців. Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському та інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

Але дуже важливо: попри увесь тиск на наші сили лінія фронту змін не зазнала. Я дякую за це всім нашим бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають відповідні фронтові напрямки", - розповів президент.

Були на Ставці доповіді й інших командувачів та керівників сил оборони й безпеки. Наєв, "Північ", та ОСУВ "Одеса", Москальов. Ситуація без суттєвих змін.

"Розвідка – керівник ГУР МО Буданов – щодо реальної ситуації російських загравань із риторикою про стратегічну зброю. Зовнішня розвідка. Служба безпеки України. Сили МВС та Нацгвардії, прикордонна служба. Міністр оборони. Інші представники уряду. Тримаємо повну увагу до кожної деталі нашого плану оборони та амбіцій ворога", - додав Зеленський.