Поранених українських військовослужбовців переправлять до Баварії на лікування, - Zeit
Українських бійців з України доставлять для надання медичної допомоги через Польщу до Нюрнберга
Про це повідомляє видання Zeit із посиланням на пресслужбу аеропорту в Нюрнберзі.
Зазначається, що 2 червня українців доправлять до Нюрнберга, а вже потім до лікарень у всій Баварії.
Після цього їх доставлять до лікарень по всій Баварії. Для цього до аеропорту під’їде більша частина карет швидкої допомоги.
- Нагадаємо, Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України, а Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів.
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