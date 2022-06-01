Поранених українських військовослужбовців переправлять до Баварії на лікування, - Zeit

Про це повідомляє видання Zeit із посиланням на пресслужбу аеропорту в Нюрнберзі.

Зазначається, що 2 червня українців доправлять до Нюрнберга, а вже потім до лікарень у всій Баварії.

Після цього їх доставлять до лікарень по всій Баварії. Для цього до аеропорту під’їде більша частина карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, Австрія візьме на лікування близько 100 тяжко поранених жінок та дітей з України, а Німеччина допоможе Україні у створенні опікових центрів.

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